फिल्म ‘दायरा’ में काम नहीं करना चाहते थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जानें किस बात पर हुए काम करने को राजी?

फिल्म ‘दायरा’ इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर अहम किरदारों में है। हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लांन्च के मौके पर हुई बातचीत में पृथ्वीराज सुकुमारन शुरुआत में फिल्म को रिजेक्ट करने वाले थे। जानें क्या बोले एक्टर….

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पृथ्वीराज सुकुमारन ने फिल्म ‘दायरा’ के बारे में बात करते हुए कहा, ‘दायरा के लिए मुझे मीटिंग का बुलावा ऐसे समय आया जब मैंने एसएस राजामौली के साथ साउथ सिनेमा की एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए हां कर दिया था। मुझे पता था कि आने वाले महीनों में मेरे पास मलयालम फिल्मों और उस समय शूट हो रही वाराणसी फिल्म के अलावा कुछ और करने का समय नहीं होगा।लेकिन जब मेघना गुलजार ने मीटिंग के लिए कहा, तो मुझे लगता है कि इस देश का कोई भी अभिनेता उनसे जरूर मिलना चाहेगा।'