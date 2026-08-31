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Hindi News ›   Entertainment ›   Prithviraj Sukumaran recently opened up about his hesitation over taking film daayraa

फिल्म ‘दायरा’ में काम नहीं करना चाहते थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जानें किस बात पर हुए काम करने को राजी?

Mon, 31 Aug 2026 02:41 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Mon, 31 Aug 2026 02:41 PM IST
सार

Prithviraj Sukumaran On Daayra: फिल्म ‘दायरा’ के बारे में बात करते हुए पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया कि मेघना गुलजार से मिलने से पहले वह फिल्म को मना करना चाहते थे।

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Prithviraj Sukumaran recently opened up about his hesitation over taking film daayraa
करीना कपूर-मेघना गुलजार-पृथ्वीराज सुकुमारन - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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फिल्म ‘दायरा’ इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर अहम किरदारों में है। हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लांन्च के मौके पर हुई बातचीत में पृथ्वीराज सुकुमारन शुरुआत में फिल्म को रिजेक्ट करने वाले थे। जानें क्या बोले एक्टर….

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दायरा क्यों ठुकराना चाहते थे एक्टर?
पृथ्वीराज सुकुमारन ने फिल्म ‘दायरा’ के बारे में बात करते हुए कहा, ‘दायरा के लिए मुझे मीटिंग का बुलावा ऐसे समय आया जब मैंने एसएस राजामौली के साथ साउथ सिनेमा की एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए हां कर दिया था। मुझे पता था कि आने वाले महीनों में मेरे पास मलयालम फिल्मों और उस समय शूट हो रही वाराणसी फिल्म के अलावा कुछ और करने का समय नहीं होगा।
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लेकिन जब मेघना गुलजार ने मीटिंग के लिए कहा, तो मुझे लगता है कि इस देश का कोई भी अभिनेता उनसे जरूर मिलना चाहेगा।'

Prithviraj Sukumaran recently opened up about his hesitation over taking film daayraa
दायरा - फोटो : सोशल मीडिया

पृथ्वीराज ने क्यों हुए फिल्म के लिए राजी? 
आगे अपनी बातचीत में पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया कि मेघना गुलजार को मना करने का मन बनाने के बाद भी उन्होंने अंत में फिल्म को लेकर हां कह दिया।
 

  • मैंने कहा कि मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी और मैं खुद को इस बात के लिए तैयार कर रह था।
  • मैंने सोचा में उनकी बात  बहुत विनम्रता से सुनूंगा। इसके बाद उन्हें अपनी बात कहूंगा। 
  • उनसे बोलूंगा कि माफ़ कीजिए, यह संभव नहीं है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है।
  • हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाई।
  • फिर मैंने सोचा मैं मना नहीं कर सकता। मैंने पूछा कि अजूनी का किरदार कौन निभा रहा है। मेघना ने कहा कि वह करीना को लेना चाहती हैं।
  • अंत में मैंने फिल्म के लिए हां कह दिया।

Prithviraj Sukumaran recently opened up about his hesitation over taking film daayraa
दायरा - फोटो : सोशल मीडिया

फिल्म ‘दायरा’ के बारे में?

फिल्म ‘दायरा’ में  करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम भूमिका में हैं।  यह क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का निर्माण पेन स्टूडियोज और जंगली पिक्चर्स के बैनर तले हुआ है। यह फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

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