रवि किशन ने गोरखपुर को बताया स्पेन; सोशल मीडिया पर हुई किरकिरी; नेटिजंस बोले- 'ऐसे अपनी बेज्जती कौन कराता है'?

नेटिजंस ने साधा रवि किशन पर निशाना

रवि किशन ने यह बात कल्याण मंडपम उद्घाटन के दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए कही। मगर, गोरखपुर को स्पने बताने पर अब वे ट्रोल किए जा रहे हैं। नेटिजंस लिख रहे हैं, 'बाबा (मुख्यमंत्री आदित्यनाथ) भी समझ गए।' एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसे अपनी बेज्जती कौन कराता है'? एक यूजर ने लिखा, 'कभी एक्टर्स को अपना नेता मत बनाओ। ये सिर्फ नौटकीं कर सकते हैं, काम नहीं'।















