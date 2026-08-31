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Hindi News ›   Entertainment ›   Actor and BJP MP Ravi Kishan is being trolled for calling Gorakhpur Spain

रवि किशन ने गोरखपुर को बताया स्पेन; सोशल मीडिया पर हुई किरकिरी; नेटिजंस बोले- 'ऐसे अपनी बेज्जती कौन कराता है'?

Mon, 31 Aug 2026 01:48 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Mon, 31 Aug 2026 01:48 PM IST
सार

Ravi Kishan Viral Video: अभिनेता और भाजपा सांसद हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तुलना स्पेन से करते दिखे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

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Actor and BJP MP Ravi Kishan is being trolled for calling Gorakhpur Spain
रवि किशन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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चर्चित अभिनेता रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक संबोधन में गोरखपुर को स्पेन बता दिया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर उन्हें स्पेन लगता है और जिन्हें नहीं लगता वे 'अंधे' हैं। रवि किशन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नेटिजंस ने उन्हें आड़े हाथों लिया है।

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रवि किशन ने क्या कहा?
रवि किशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम में वे भाषण देते दिख रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित दिखे। रवि किशन इस दौरान अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं, 'हम गोरखपुर पर गर्व करते हैं। हमको लगता है यह स्पेन। हमें यह अद्भुत जगह लगती है। हमें यह स्मार्ट सिटी लगती है'। 

Actor and BJP MP Ravi Kishan is being trolled for calling Gorakhpur Spain
रवि किशन-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : X@ravikishann

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हंस पड़े
रवि किशन ने आगे कहा, 'हमें इसलिए लगता है, क्योंकि हमने सब जगह देख ली हैं। मुझे गोरखपुर स्पेन लगता है, तुम आंख के अंधे हो तो हम क्या करें'? रवि किशन की बात सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हंसी नहीं रोक पाए।
इसके बाद रवि किशन ने भारत माता की जय का नारा लगाया और फिर हर हर महादेव का जयकारा लगाकर मंच से विदा ली। 
 

 

 

 

 

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नेटिजंस ने साधा रवि किशन पर निशाना
रवि किशन ने यह बात कल्याण मंडपम उद्घाटन के दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए कही। मगर, गोरखपुर को स्पने बताने पर अब वे ट्रोल किए जा रहे हैं। नेटिजंस लिख रहे हैं, 'बाबा (मुख्यमंत्री आदित्यनाथ) भी समझ गए।' एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसे अपनी बेज्जती कौन कराता है'? एक यूजर ने लिखा, 'कभी एक्टर्स को अपना नेता मत बनाओ। ये सिर्फ नौटकीं कर सकते हैं, काम नहीं'।







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