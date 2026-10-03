नुसरत भरूचा: कैसा है अभिनेत्री का हाल? करीबी ने दी जानकारी; बाली में हुआ था हादसा, मुंबई के अस्पताल में भर्ती

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विज्ञापन बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री नुसरत भरूचा हाल ही में बाली में एक हादसे का शिकार हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेत्री की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। इससे उन्हें बैठने और खड़े होने में मुश्किल हो रही है। पहले उन्हें बाली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब मुंबई में उनका इलाज चल रहा है। उनकी सेहत को लेकर एक अपडेट आई है।

मुंबई लौटीं नुसरत

बाली में अभिनेत्री का इलाज चलने के बाद नुसरत को बीते कल एयर एंबुलेंस से मुंबई लाया गया है। यहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी टीम के मुताबिक अभिनेत्री की स्पाइन सर्जरी होनी है। अभिनेत्री को जब मुंबई लाया गया, तो उनके साथ उनकी मां, परिवार के सदस्य और उनके दोस्त नजर आए।

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कब हुआ हादसा?

आपको बता दें कि अभिनेत्री किसी काम से इंडोनेशिया के बाली गई थीं। यहां उन्होंने अपना स्टे बढ़ा दिया था। एक अक्तूबर को खबर आई कि अभिनेत्री हादसे का शिकार हो गई हैं। नुसरत भरूचा ने करीब एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर बाली वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। तस्वीरों में वह छुट्टियों का आनंद लेती नजर आई थीं। इसके बाद खबर आई कि वह हादसे का शिकार हो गई हैं।