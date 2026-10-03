राइज एंड फॉल सीजन 2: 'नागिन बदले पर आती है तो रूह कांप जाती है'; प्रियंका चाहर ने शहजाद पूनावाला को दी चेतावनी
Rise And Fall S2: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का दूसरा सीजन चल रहा है। शो का एक प्रोमो जारी हुआ है, जिसमें प्रियंका चाहर और शहजाद पूनावाला के बीच बहस देखी जा रही है।
विस्तार
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में खूब ड्रामा और झगड़े देखने को मिल रहे हैं। शो में स्वरा भास्कर, तेज प्रताप यादव, शहजाद पूनावाला और 'नागिन' फेम प्रियंका चाहर चौधरी जैसे सेलेब्स नजर आए हैं। हाल ही में शहजाद और प्रियंका के बीच बहस देखने को मिली। इस दौरान प्रियंका ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि सभी हंसने लगे।
क्यों भिड़े शहजाद और प्रियंका चाहर?
शो 'राइज एंड फॉल 2' का नया प्रोमो सामने आया है। इसमें शहजाद पूनावाला एक प्रतिभागी से प्रिंयका के लिए इशारा करते हुए कहते हैं, 'क्या खिलवा दिया इनको राज आपने एक हफ्ता'। इस पर प्रियंका चाहर कहती हैं, 'वो उनको भी पता है कि क्या खिलवा दिया'। शहजाद कहते हैं, 'नेवले और साप की लड़ाई में नेवला साप को खत्म कर देता है'।
प्रियंका चाहर ने दिया शहजाद को जवाब
शहजाद की बात का जवाब देते हुए प्रियंका चाहर ने कहा, 'वैसे नागिन जब बदला लेने पर आती है तो बात ही अलग होती है'। शहजाद हंसते हुए कहते हैं, 'नागिन के पास बस डायलॉग है। सिर्फ डायलॉग, डायलॉग और डायलॉग'। इस पर प्रियंका चाहर कहती हैं, 'नागिन रिवेंज ऐसा लेती है ना कि रूह कांप जाती है सामने वाले की'। यह बोलते हुए प्रियंका वहां से हंसते हुए चली गईं। शुरुआत तीखी तकरार से हुई, मगर बाद में प्रियंका और शहजाद दोनों ही हंसने लगे'। यह देखकर तेज प्रताप हंसते नजर आए।
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कब और कहां देख सकते हैं शो?
पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, 'नागिन और नेवला की फाइट में आप किसकी साइड हैं'? बता दें कि यह शो प्राइम वीडियो और एम एक्स प्लेयर पर प्रसारित होता है। हर दिन दोपहर 12 बजे नया एपिसोड आता है।