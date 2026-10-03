राइज एंड फॉल सीजन 2: 'नागिन बदले पर आती है तो रूह कांप जाती है'; प्रियंका चाहर ने शहजाद पूनावाला को दी चेतावनी

क्यों भिड़े शहजाद और प्रियंका चाहर?

शो 'राइज एंड फॉल 2' का नया प्रोमो सामने आया है। इसमें शहजाद पूनावाला एक प्रतिभागी से प्रिंयका के लिए इशारा करते हुए कहते हैं, 'क्या खिलवा दिया इनको राज आपने एक हफ्ता'। इस पर प्रियंका चाहर कहती हैं, 'वो उनको भी पता है कि क्या खिलवा दिया'। शहजाद कहते हैं, 'नेवले और साप की लड़ाई में नेवला साप को खत्म कर देता है'।