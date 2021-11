Social Media: हर्षवर्धन कपूर ने दिया पटाखे न फोड़ने का संदेश, तो यूजर्स ने अनिल कपूर की फोटो शेयर कर किया ट्रोल

ट्रोल्स के निशाने पर हर्षवर्धन

हर्षवर्धन के ट्वीट को पढ़ने के बाद लोगों को उनकी ये बात पसंद नहीं आई। दरअसल, इसके पीछे का कारण अनिल कपूर हैं। एक यूजर ने उनकी फैमली फोटो को शेयर किया जिसमें अनिल कपूर पटाखे जलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए यूजर ने लिखा, '2016 दिवाली: क्या आप सोनम के बायीं ओर हैं? अपने पापा को पटाखे फोड़ने से नहीं रोका? या आपका सामान्य ज्ञान अभी ही सामने आया है?'

2016 Diwali : Is that you bro on the left of Sonam? Didn't stop your dad from bursting firecrackers? Or your common sense has prevailed recently only? pic.twitter.com/atqzOd8X7m