'हनुमान' फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़ा हुआ है। फैंस बेसब्री से इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। अब फैंस के लिए खुशखबरी है। फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। तेलुगू निर्देशक प्रशांत वर्मा ने पैन इंडिया फिल्म 'हनुमान' का पोस्टर साझा करते हुए नई रिलीज डेट की घोषणा की है। यह फिल्म अगले साल संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

I have spent 2 years of my life on this film and ready to spend another 6 months to give you nothing but the best! 🙏🏽#HANUMAN on JAN 12th 2024, SANKRANTHI@tejasajja123 @Niran_Reddy @Primeshowtweets#HanuManForSankranthi pic.twitter.com/YkBBR8TPv0