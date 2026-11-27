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विज्ञापन बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू कर चुकी हैं। अभिनेत्री ने मर्चेंट नेवी से जुड़े सिद्धार्थ दत्ता के साथ शादी कर ली है। दोनों ने कोलकाता स्थित मिमी के घर पर बेहद निजी समारोह में शादी रचाई। मिमी ने 26 नवंबर को सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को इस खास पल की झलक दिखाई। उनकी शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है।

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कैसे मिले मिमी और सिद्धार्थ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। मिमी और सिद्धार्थ ने किसी भव्य समारोह के बजाय सादगी से शादी करने का फैसला किया। अभिनेत्री ने अब तक अपने रिश्ते को काफी हद तक निजी रखा था। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया।



कौन हैं सिद्धार्थ दत्ता?

सिद्धार्थ दत्ता मर्चेंट नेवी से जुड़े हैं और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। वह बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हैं और उनकी सार्वजनिक पहचान भी मिमी की तरह नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलकाता में दोनों ने शादी की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की हैं। हालांकि, शादी के पारंपरिक रस्मों और जश्न का सिलसिला दिसंबर में कलिम्पोंग में जारी रहेगा।

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