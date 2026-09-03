गजराज राव: अनिल कपूर और अक्षय कुमार पर बोले गजराज राव, कहा- उनसे मिलने के बाद बदल गया नजरिया

अभिनेता गजराज राव हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंचे थे। जहां बातचीत में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह अपने अभिनय की कला को किस तरह निखारते हैं?

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फिल्मी सफर पर क्या बोले गजराज राव?

एक्टर गजराज राव बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार हैं। गजराज ने बिना किसी मदद के अपनी दम पर एक मुकाम हासिल किया है। मगर एक्टर के हिसाब से वह आज भी खुद को शिष्य ही मानते हैं। पॉडकास्ट 'पहला पहला' में गजराज ने कहा ‘ एक्टिंग की दुनिया में चाहे कोई कितना भी नाम बना ले फिर भी कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, जिन्हें देखकर वह खुद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही एक्टर ने कुछ एक्टर के नाम भी साझा किये। जिन्हें वह अपनी गुरु मानते हैं।