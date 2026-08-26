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दिशा पाटनी ने 'शीला की जवानी' गाने पर किया जबरदस्त डांस, 'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में मच गई धूम

Wed, 26 Aug 2026 03:11 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 26 Aug 2026 03:11 PM IST
सार

Disha Patani Viral Video: 'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में दिशा पाटनी ने धूम मचा दी है। यहां उन्होंने शानदार डांस किया है। उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

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Disha Patani dances to Sheila Ki Jawani in Awarapan 2 success party Video viral
दिशा पाटनी - फोटो : एक्स

विस्तार
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दिशा पाटनी अपनी नई फिल्म 'अवारापन 2' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म की सक्सेस पार्टी के वीडियो ने दिशा पाटनी को चर्चा में ला दिया है। 34 साल की दिशा पार्टी में 'शीला की जवानी' गाने पर डांस करती दिखीं। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
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वायरल वीडियो में क्या है?
  • 'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में दिशा 'शीला की जवानी' गाने पर डांस करती दिख रही हैं। 
  • यह गाना 'तीस मार खान' (2010) में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया था।
  • आज भी उनके सबसे यादगार डांस नंबरों में गिना जाता है।
  • जब वह इस गाने पर डांस कर रही थीं, तो आस-पास मौजूद लोग उन्हें चीयर कर रहे थे।
  • इस इवेंट के लिए दिशा ने हॉल्टर-नेक ड्रेस पहनी थी, जिसमें प्लंजिंग नेकलाइन और थाई-हाई स्लिट थी। 
  • उन्होंने इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स पहने, मिनिमल मेकअप किया और बालों का जूड़ा बनाया था।

Disha Patani dances to Sheila Ki Jawani in Awarapan 2 success party Video viral
दिशा पाटनी - फोटो : एक्स
फिल्म को हुई कई गुना ज्यादा फायदा
करीब 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'आवारापन 2' ने 200 प्रतिशत से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। पहले हफ्ते के बाद भी इसकी रफ्तार बनी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के अलावा, सक्सेस पार्टी में दिशा के डांस परफॉर्मेंस ने भी लोगों का ध्यान खींचा।

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर कमाई
'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक बनकर उभरी है। आजादी के दिन के वीकेंड से पहले इस फिल्म का मुकाबला 'बंटवारा 1947' से हुआ और इसने पहले दिन 22 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद दूसरे दिन इसमें उछाल आया और इसने 33.75 करोड़ रुपये कमाए।
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Disha Patani dances to Sheila Ki Jawani in Awarapan 2 success party Video viral
दिशा पाटनी - फोटो : एक्स
'आवारापन 2' कुल कलेक्शन
पहले हफ्ते के आखिर तक, इस सीक्वल ने भारत में 113.50 करोड़ रुपये (नेट) कमाए, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 161.67 करोड़ रुपये रही। फिल्म ने दूसरे वीकेंड में भी अपनी रफ्तार बनाए रखी। दूसरे मंगलवार को टिकट की कम कीमतों के बावजूद फिल्म ने 4 करोड़ रुपये कमाए और भारत में कुल नेट कलेक्शन लगभग 143 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 

दुनियाभर में 'आवारापन 2' की कमाई
फिल्म ने अब दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और अब तक कुल 201.45 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसमें से 170.15 करोड़ रुपये भारत में ग्रॉस कलेक्शन से आए हैं, जबकि विदेशी बाजारों से 31.30 करोड़ रुपये मिले हैं।

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