दिशा पाटनी ने 'शीला की जवानी' गाने पर किया जबरदस्त डांस, 'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में मच गई धूम

Disha Patani bringing the glamour to the Awarapan 2 success party. 🔥✨



The backless brown gown, effortless confidence and that screen-stealing presence… Disha knew exactly how to own the moment. 🤎#DishaPatani #Awarapan2 pic.twitter.com/JofgTKr7iM — Bhavesh Gujrati (@Bhaveshlivelife) August 26, 2026

पहले हफ्ते के आखिर तक, इस सीक्वल ने भारत में 113.50 करोड़ रुपये (नेट) कमाए, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 161.67 करोड़ रुपये रही। फिल्म ने दूसरे वीकेंड में भी अपनी रफ्तार बनाए रखी। दूसरे मंगलवार को टिकट की कम कीमतों के बावजूद फिल्म ने 4 करोड़ रुपये कमाए और भारत में कुल नेट कलेक्शन लगभग 143 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।फिल्म ने अब दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और अब तक कुल 201.45 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसमें से 170.15 करोड़ रुपये भारत में ग्रॉस कलेक्शन से आए हैं, जबकि विदेशी बाजारों से 31.30 करोड़ रुपये मिले हैं।