फराह खान: कुक दिलीप को इस कॉमेडियन ने बताया 'फ्रॉड', कहा- 'ओवररेटेड हैं, उनकी बातें अब बनावटी लगती हैं'
Cyrus Broacha: फिल्ममेकर फराह खान के यूट्यूब चैनल की लोकप्रियता जैसे-जैसे बढ़ी, वैसे-वैसे उनके कुक दिलीप भी इंटरनेट पर पॉपुलर हो गए। हालांकि, कॉमेडियन साइरस ब्रोचा की राय दिलीप को लेकर काफी अलग है। उन्होंने दिलीप को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।
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दिलीप मुझे फ्रॉड लगते हैं
साइरस ब्रोचा हाल ही में अपने यूट्यूब टॉक शो 'साइरस सेज' में कॉमेडियन, अभिनेता और इम्प्रोवाइजेशन आर्टिस्ट शांतनु अनाम के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने फराह खान के कुक दिलीप के बारे में बात की।
साइरस ने कहा, 'मुझे वह आदमी पसंद नहीं है। वह मुझे इरिटेट करते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि वह हर समय एक्टिंग कर रहे हैं। शुरुआत में एक-दो बार वह अच्छे लगे थे, लेकिन अब मुझे वह फ्रॉड जैसे लगते हैं। मुझे लगता है कि फराह उन्हें बोलने के लिए लाइनें देती हैं और फिर वह वही बोलते हैं, जो उन्हें बोलना होता है। कभी-कभी लगता है कि उनका दिल इसमें नहीं है। उन्हें जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।'
साल 2025 में फराह खान ने बताया था कि उनके यूट्यूब चैनल की सफलता से दिलीप की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। फराह के मुताबिक, दिलीप ने अपने कर्ज चुकाने के साथ-साथ बिहार में अपने गांव में घर भी बनवाया। उन्होंने यह भी बताया कि दिलीप के बच्चों का दाखिला अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में कराया गया है। इसके अलावा, उनके एक बेटे को कुकिंग में डिप्लोमा करने में भी मदद मिली है।
फराह के एक व्लॉग में दिलीप ने अपने शुरुआती दिनों के संघर्ष के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि जब वह दिल्ली में काम करने आए थे, तब उन्हें सिर्फ 300 रुपये मिलते थे। वहीं, फराह के घर में काम शुरू करने पर उनकी शुरुआती सैलरी 20 हजार रुपये थी।
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फराह ने बताया था कि समय के साथ दिलीप की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हुई, खासकर उनके यूट्यूब चैनल के सफल होने के बाद। इसके अलावा, दिलीप को यूट्यूब व्लॉग से होने वाली कमाई में का भी कुछ हिस्सा मिलता है।
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