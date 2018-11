😍😍😍 Via @herzindagienglish - How adorable do they both look, as they reach Jodhpur for their wedding! ♥️♥️ . . We can’t wait to see our Desi girl getting married to the love of her life! #NickyankaWedding . . . #PriyankaChopra #NickJonas #PriyankaWedsNick #NickPriyankaWedding #NickWedsPriyanka #Priyanka #PeeCee #Bollywood #FamilyJonas #PriyankaNickWedding #Hollywood #MissWorld2000 #PriyankaNickEngagement #Queen #PiggyChops #Nickyanka #Prick #Niyanka #NickyankaEngagement #love #NP #pcglobaldomination1 #TheSkyIsPink #Priyonce @pc_globaldomination1 #queenofbollywood #jiju #desigirl #lovebirds

A post shared by PC globaldomination1 (@pc_globaldomination1) on Nov 28, 2018 at 10:43pm PST