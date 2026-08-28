बाबा रामदेव ने कंगना को कहा- बहन तो अभिनेत्री बोलीं- भूल चूक माफ, रक्षाबंधन पर सुलझा जनरेशन गटर वाला विवाद

Haridwar, Uttarakhand: Yoga Guru Baba Ramdev says, "I am sending this gift and these sweets to our sister, Kangana Ranaut, by post. There should be no hatred in the country for any reason, and there should be no hostility towards one another. That is why we have completely given… pic.twitter.com/MXZu07EUzv — IANS (@ians_india) August 28, 2026

बाबा रामदेव ने रक्षाबंधन के महत्व के बारे में भी बात की और सामाजिक सद्भाव तथा जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव खत्म करने की अपील की।उन्होंने कहा, 'द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी और ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को राखी बांधी थी। यह देश ज्ञान और वीरता का उपासक रहा है। रक्षाबंधन भाई-बहन के बीच प्यार का त्योहार है।'वहीं इस मामले पर कंगना रनौत का बयान आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा 'त्योहार का दिन सब भूल चूक माफ करने के लिए होता है। मेरे भाई बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छा कहा कि विवाद नहीं संवाद होना चाहिए। आज रक्षाबंधन के दिन मैं उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों स्वीकार करती हूं। बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको लंबी आयु दे।'हाल ही में जब जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब कंगना रनौत ने उन्हें जनरेशन गटर कहकर संबोधित किया है। इस पर बाबा रामदेव ने कहा था ‘उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता।'