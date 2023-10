ED Summons Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर को ईडी का समन, ऑनलाइन गेमिंग मामले में छह अक्तूबर को पूछताछ के लिए बुलाया

अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'एनिमल' को लेकर खूर चर्चा में चल रहे हैं। फैंस भी अभिनेता की इस फिल्म को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही रणबीर कपूर को ईडी का समन आ गया है। एक्टर को ईडी ने 6 अक्तूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या ईडी के समन का अभिनेता की आगामी फिल्म पर कोई असर देखने को मिलेगा या नहीं।

'महादेव बुक' ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्टर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ऑनलाइन एप महादेव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने ये कार्रवाई कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत 39 शहरों में की थी। ईडी की जांच में यह बात भी सामने आई थी कि सट्टेबाजी का पैसा शेयर मार्केट में इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं 14 फिल्मी सितारों के नाम भी इस केस से जुड़े मिले हैं। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की शादी की पार्टी में इन फिल्मी सितारों ने परफॉर्मेंस दी थी।

Actor Ranbir Kapoor summoned by Enforcement Directorate on 6th October, in connection with Mahadev betting app case



