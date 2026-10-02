गोविंदा-कोमल रानी: डेटिंग रूमर्स के बीच चीची संग रोमांटिक अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस, दिखाई 'रूपा' की पहली झलक

क्या बोले नेटिजंस?

कोमल रानी के हालिया पोस्ट पर नेटिजंस के कमेंट आ रहे हैं। कुछ उन्हें नई फिल्म के लिए बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'इस फिल्म का इंतजार है'। एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'अंदाजा नहीं है कि गोविंदा की फिल्म का बजट इतना कम होगा कि पोस्टर चैट जीटीपी से बनवाना पड़ेगा'। वहीं, एक यूजर ने लिखा है, 'लगता है कि अब आपने भी सोच लिया है कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों'। बता दें कि इस फिल्म की रिलीज को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है।