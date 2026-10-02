नुसरत भरूचा: बाली में हादसे का शिकार हुईं अभिनेत्री, रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर; टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

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हादसे के बाद उन्हें बाली के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में हैं। अब उनकी टीम उन्हें एयर एंबुलेंस से मुंबई लाने की तैयारी कर रही है, जहां उनकी सर्जरी होगी। विज्ञापन बीते दिन खबर सामने आई थी कि बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरुचा जो काम के सिलसिले में बाली गई थीं, वहां हादसे का शिकार हो गईं। अब उनकी टीम ने एक बयान शेयर करते हुए बताया है कि एक्ट्रेस के रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है।

क्या बोली नुसरत की टीम?

नुसरत भरुचा की टीम ने कहा कि इस समय उनकी सेहत और उनका इलाज सबसे जरूरी है। उन्हें बाली से मुंबई लाने के लिए एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। मुंबई पहुंचने के बाद उनकी सर्जरी होगी। टीम ने यह भी बताया कि चोट और सर्जरी की वजह से अभिनेत्री को आराम करने और ठीक होने में समय लगेगा। इसलिए आने वाले कुछ हफ्तों में उनके काम से जुड़े कार्यक्रम पर भी इसका असर पड़ सकता है।

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हालांकि, बयान में यह नहीं बताया गया कि हादसा कैसे हुआ और नुसरत को मुंबई कब लाया जाएगा। उनकी टीम ने लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है, ताकि वह अपना इलाज और रिकवरी पर ध्यान दे सकें। टीम ने फैन्स और शुभचिंतकों की चिंता और दुआओं के लिए उनका धन्यवाद भी किया है। बता दें कि हादसे से करीब एक हफ्ते पहले नुसरत ने सोशल मीडिया पर छुट्टियों की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थीं।

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