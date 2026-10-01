नुसरत भरूचा: काम के सिलसिले में बाली पहुंची एक्ट्रेस हुईं हादसे का शिकार! अस्पताल में इलाज जारी; जानें अपडेट

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सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में नुसरत भरूचा को चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें बाली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी टीम की ओर से इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है।सूत्रों ने बताया कि नुसरत एक वर्क कमिटमेंट के लिए बाली पहुंची थीं और उन्होंने वहां अपना स्टे कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया था। इसी दौरान वह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार हो गईं। हादसे में उन्हें चोट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, उन्हें किस तरह की चोट लगी है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।