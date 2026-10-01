तुकाराम मुंढे: ‘पहले खुद और बच्चों को खिलाएं’, गुटखा विज्ञापन मामले में बड़े सितारों पर भड़के अधिकारी

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हाल ही में एक कार्यक्रम में तुकाराम मुंढे ने पान और गुटखा जैसे प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई सेलेब लोगों को पान या गुटखा खाने के लिए कह रहा है, तो उसे पहले खुद इसका सेवन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालनी चाहिए। इसके बाद ही उन्हें दूसरों को ऐसा करने की सलाह देनी चाहिए।तुकाराम मुंढे ने कहा कि लोगों को अपनी निजी जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी में अलग-अलग मापदंड नहीं रखने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को अच्छा बताकर लोगों से उसे इस्तेमाल करने के लिए कहता है, तो उसे उस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।उन्होंने विज्ञापनों में काम करने वाले कलाकारों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाया। मुंढे ने उस दलील पर भी असहमति जताई कि कोई अभिनेता या अभिनेत्री सिर्फ विज्ञापन में अपना चेहरा देता है और प्रोडक्ट को लेकर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उनके मुताबिक, किसी ब्रांड का प्रचार सिर्फ चेहरा दिखाने तक सीमित नहीं है।