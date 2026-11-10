टाइगर पर हुए हमले का असर: मुंबई पुलिस की अभिनेताओं को सलाह, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जानें से बचें
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Khare Updated Tue, 10 Nov 2026 12:32 PM IST
सार
Mumbai Police advised Bollywood actors: बीते दिनों अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद मुंबई पुलिस लगातार बॉलीवुड अभिनेताओं की सुरक्षा में जुटी हुई है। इसी बीच पुलिस ने अभिनेताओं से भीड़-भाड़ वाली जगहाें पर ना जाने की अपील की है। जानें क्या है मामला?
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विस्तार
टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद मुंबई पुलिस बॉलीवुड अभिनेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इस बीच मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेताओं को सलाह दी है कि वे भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर जाने और प्रशंसकों से मिलने-जुलने से बचें।
यह सलाह अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना और जांच के दौरान कई मशहूर हस्तियों के घरों के बाहर निगरानी रखे जाने की खबरों के बाद, सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभिनेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर यह सलाह जारी की गई है।
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यह सलाह अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना और जांच के दौरान कई मशहूर हस्तियों के घरों के बाहर निगरानी रखे जाने की खबरों के बाद, सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभिनेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर यह सलाह जारी की गई है।
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क्यों पुलिस ने दी अभिनेताओं को सलाह?
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद तुषार कपूर, आयुष्मान खुराना से लेकर अमिताभ बच्चन तक कई फिल्मी हस्तियों को धमकी मिली थी। इन्हीं मामलों को देखते हुए पुलिस ने अभिनेताओं को यह सलाह दी।
बता दें कि आयुष्मान वाले केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने वसूली और धमकी देने के मामले में बेंगलुरु से 30 साल के एक युवक को हिरासत में लिया था। आरोपी की पहचान वैभव मिश्रा के रूप में हुई है, जो पेशे से आईटी इंजीनियर है। आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर फिल्मी सितारों को धमकी भरे ऑडियो मैसेज भेजे थे।
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद तुषार कपूर, आयुष्मान खुराना से लेकर अमिताभ बच्चन तक कई फिल्मी हस्तियों को धमकी मिली थी। इन्हीं मामलों को देखते हुए पुलिस ने अभिनेताओं को यह सलाह दी।
बता दें कि आयुष्मान वाले केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने वसूली और धमकी देने के मामले में बेंगलुरु से 30 साल के एक युवक को हिरासत में लिया था। आरोपी की पहचान वैभव मिश्रा के रूप में हुई है, जो पेशे से आईटी इंजीनियर है। आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर फिल्मी सितारों को धमकी भरे ऑडियो मैसेज भेजे थे।
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जुहू में हुई थी टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग
टाइगर श्रॉफ से जुड़े इस मामले में गोलीबारी की घटना 18 अक्तूबर को मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी। उस समय बाइक सवार तीन हमलावरों ने अभिनेता की कार पर कई गोलियां चलाईं। घटना में टाइगर श्रॉफ को चोट नहीं आई थी, लेकिन गोली लगने से उनके ड्राइवर और वहां से गुजर रहा एक राहगीर घायल हो गया था। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
टाइगर श्रॉफ से जुड़े इस मामले में गोलीबारी की घटना 18 अक्तूबर को मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी। उस समय बाइक सवार तीन हमलावरों ने अभिनेता की कार पर कई गोलियां चलाईं। घटना में टाइगर श्रॉफ को चोट नहीं आई थी, लेकिन गोली लगने से उनके ड्राइवर और वहां से गुजर रहा एक राहगीर घायल हो गया था। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को हिरासत में ले लिया।