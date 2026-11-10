{"_id":"6af2c173aa53f0f3b0033f99","slug":"mumbai-police-advised-bollywood-actors-to-avoid-public-places-and-interactions-with-fans-amid-security-concern-2026-11-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"टाइगर पर हुए हमले का असर: मुंबई पुलिस की अभिनेताओं को सलाह, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जानें से बचें","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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यह सलाह अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना और जांच के दौरान कई मशहूर हस्तियों के घरों के बाहर निगरानी रखे जाने की खबरों के बाद, सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभिनेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर यह सलाह जारी की गई है। विज्ञापन टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद मुंबई पुलिस बॉलीवुड अभिनेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इस बीच मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेताओं को सलाह दी है कि वे भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर जाने और प्रशंसकों से मिलने-जुलने से बचें।

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क्यों पुलिस ने दी अभिनेताओं को सलाह?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद तुषार कपूर, आयुष्मान खुराना से लेकर अमिताभ बच्चन तक कई फिल्मी हस्तियों को धमकी मिली थी। इन्हीं मामलों को देखते हुए पुलिस ने अभिनेताओं को यह सलाह दी।



बता दें कि आयुष्मान वाले केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने वसूली और धमकी देने के मामले में बेंगलुरु से 30 साल के एक युवक को हिरासत में लिया था। आरोपी की पहचान वैभव मिश्रा के रूप में हुई है, जो पेशे से आईटी इंजीनियर है। आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर फिल्मी सितारों को धमकी भरे ऑडियो मैसेज भेजे थे।

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