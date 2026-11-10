कॉफी विद करण 9: करण जौहर के शो में सिद्धार्थ और कियारा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, कपल ने खोले कई राज

निर्माता-निर्देशक करण जौहर का चैट शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अब इस शो में सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बाद पावर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी नजर आने वाले हैं।

मंगलवार को शो के नए एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया गया, जिसमें सिद्धार्थ और कियारा नजर आए। इस दौरान दोनों अपने स्टाइल से भी फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कियारा शानदार रेड ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगीं, वहीं सिद्धार्थ ऑफ-व्हाइट पैंट सूट में नजर आए, जिस पर हल्के ब्लैक प्रिंट बने हुए हैं।

सिद्धार्थ-कियारा ने की मस्ती

बता दें कि करण जौहर ने शो में उनसे उनकी मैरिड लाइफ, पर्सनल बॉन्डिंग और एक-दूसरे की आदतों को लेकर कई दिलचस्प सवाल पूछे। कियारा ने बताया कि उनकी शादी में करण जौहर ने किस गाने में डांस किया था। वहीं, शाहिद ने सोचा कि तुम्हे कंपनी देंगे और तुमने उसे धक्का मार कर वहां से हटा दिया, जिसके बाद करण जौहर चेहरा छिपाते हुए दिखे।



प्रोमो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए करण जौहर ने लिखा, 'उन्होंने इसी सोफे पर उनके साथ एक शानदार भविष्य का सपना देखा था और अब हम उनकी खुशहाल जिंदगी के बारे में जान रहे हैं, यह कॉफी डेट बेहद खास है। कॉफी विद करण सीजन 9 का एपिसोड 5 बुधवार शाम 7 बजे सिर्फ जियोहॉटस्टार के द पीकॉक हब पर स्ट्रीम होगा।'