बॉक्स ऑफिस: 'रामायण' ने दुनियाभर में मचाया धमाल, पहले वीकएंड पर कमाए करोड़ों; 'गॉडजिला' से मिली कड़ी टक्कर

वहीं, रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' ने भी दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म ने अपने पहले वीकएंड में करीब 524 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही यह किसी भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी दिवाली ओपनिंग बन गई है।फिल्म को दुनियाभर में 1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। इस तरह यह वीकएंड की दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है।'रामायण' को 130 से ज्यादा देशों के 10 हजार से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फिल्म को 17 अलग-अलग भाषाओं में डब करके दर्शकों तक पहुंचाया गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय रिलीज में से एक है।