तस्वीरों में दिवाली: अमिताभ ने जलाई फुलझड़ी, राज कपूर ने मनाया त्योहार; देखें सितारों की दीपावली के यादगार पल

गोविंदा इन दिनों अपनी पत्नी के साथ कथित अनबन को लेकर चर्चा में हैं। यह उनकी पुरानी तस्वीर है, जिसमें वह सुनीता आहूजा के साथ दिवाली मना रहे हैं।शाहरुख खान हर त्योहार अपने परिवार के साथ मनाते हैं। इस तस्वीर में उन्होंने दिवाली पर अपने परिवार के साथ पोज दिया है। शाहरुख की पत्नी और बेटी उनका गाल चूम रही हैं।इस तस्वीर में आमिर खान सुरसुरी और पटाखे जला रहे हैं। बताया जाता है कि यह तस्वीर दिवाली के अवसर की है।काजोल और अजय देवगन अपने परिवार के साथ काफी जुड़े हुए हैं। वह हर त्योहार पूरे सौहार्द के साथ मनाते हैं। दिवाली के अवसर पर कपल ने यह खूबसूरत पोज दिया है।प्रियंका चोपड़ा भले ही अमेरिका में रहती हों, मगर वह भारत के हर त्योहार में हिस्सा लेती हैं। इस तस्वीर में वह अपने पति निक जोनस के साथ दिवाली मना रही हैं।