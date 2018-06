Da-Bangg Tour: Salman Khan-Jacqueline Fernandez set the stage on fire as they perform on Jumme ki Raat! #salmankhan #jacquelinefernandez #jummekiraat #performance #actor #actress #dabanggtour #star #bollywood #stylish #hot #smiles #lovely #charming #beautiful #sweet #style #glam #fashion #access_bollywood

A post shared by #Access Bollywood (@access_bollywood) on Jun 23, 2018 at 2:01am PDT