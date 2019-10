कमांडो 3 में विद्युत जामवाल का फर्स्ट लुक, नोरा फतेही का डांस वीडियो वायरल, पांच खबरें

#Commando3 - To be unleashed in 2 days! #Commando3Trailer . @aditya_datt @sarkarshibasish #VipulAmrutlalShah @reliance.entertainment #SunShinePictures #MotionPictureCapital @adah_ki_adah @angira @gulshandevaiah78 @zeemusiccompany @pvrpictures

A post shared by Vidyut Jammwal (@mevidyutjammwal) on Oct 22, 2019 at 12:44am PDT