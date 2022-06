Brahmastra: ब्रह्मास्त्र से सामने नागार्जुन का लुक, खून से लथपथ दिखे अभिनेता, आपने देखा क्या?

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आगामी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' अपने रिलीज से पहले ही चर्चाओं में बनी हुई है। मेकर्स आए दिन एक-एक करके सोशल मीडिया पर फिल्म की स्टार कास्ट का पहला लुक साझा कर रहे हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन का लुक सामने आया था। वहीं अब प्रोड्यूसर करण जौहर ने नागार्जुन का पहला लुक साझा कर दिया है।

सहस्र नंदी हैं भुजबल जाके

अंधकार भी थर थर कांपे



हाथों में जिसके है हज़ारों नंदियों का बल



Meet Artist Anish and his NANDI ASTRA



With the strength of a 1000 Nandi’s

In the Trailer of Brahmāstra on JUNE 15



ॐ शिववाहनाय विद्महे तुण्डाय धीमहि, तन्नो नन्दी: प्रचोदयात pic.twitter.com/kmwrHmDL2h