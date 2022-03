Say No To Drugs: ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में एनसीबी को मिला बॉलीवुड सितारों का साथ, वीडियो के जरिए समझाते दिखे ड्रग्स के नुकसान

एनसीबी को मिला सुनील शेट्टी का साथ

सुनील शेट्टी ने भी एनसीबी की इस मुहिम को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो के जरिए अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। बता दें कि सुनील खुद एक फिटनेस फ्रीक हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा, "अगर हमारे बच्चे नशे की लग में पड़ गए तो हमारे देश का ही नहीं उन बच्चों का जीवन भी खराब हो जाएगा।" वह अपनी तकरीबन 2 मिनट की इस वीडियो में लोगों को इस बुरी लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करते दिखे।

It’s important us to keep our children safe from the ills of drug abuse. Thank you @SunielVShetty for speaking about it. #एकयुद्धनशेकेविरुद्ध👊#SaveChildhoodFromDrugs 👫@HMOIndia @PIBHomeAffairs @NCPCR_ pic.twitter.com/rS5yHx374u