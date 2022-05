{"_id":"629591201c0aa84bdf170767","slug":"badhai-do-and-sheer-qorma-lead-a-dazzling-array-of-indian-lgbtq-films-in-kashish-film-festival-2022","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Kashish Film Festival 2022: एलजीबीटीक्यू आधारित भारत की 31 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग, बधाई दो और शीर कोरमा का भी नाम","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: निधि पाल Updated Tue, 31 May 2022 09:24 AM IST