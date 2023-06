शाहरुख खान ने चार वर्ष के ब्रेक के बाद फिल्म 'पठान' के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी की और यह बात साबित कर दी कि आखिर उन्हें इंडस्ट्री का किंग क्यों कहा जाता है। शाहरुख इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जवान' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसी कड़ी में उनकी लाडली बेटी सुहाना खान भी आगामी नेटफ्लिक्स फिल्म 'द आर्चीज' के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। जोया अख्तर के निर्देशन में बनी इस मूवी की खूब चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं शाहरुख खान भी प्रतिष्ठित कॉमिक बुक सीरीज के लिए अपना समर्थन देते नजर आए हैं। वहीं, किंग खान ने आस्क एसआरके सेशन भी रखा, जिसमें उन्होंने कई सवालों के मजेदार जवाब दिए और एक बार फिर हेडलाइंस का हिस्सा बन गए।

शाहरुख खान ने बेटी सुहाना खान की फिल्म 'द आर्चीज' के पोस्टर को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'मुझे याद है कि जब मैं छोटा था (लाखों साल पहले) अपने आर्ची डाइजेस्ट को किराए पर लेने के लिए एडवांस में बुकिंग करता था। मुझे उम्मीद है कि फिल्म में बिग मूस भी है! पूरी कास्ट और प्यार को शुभकामनाएं।'

I remember when I was young ( millions of years ago ) would book my Archie’s Digest in advance to rent. Nostalgia. I hope Big Moose is also in the film! All the best to the whole cast and love. pic.twitter.com/KBnWEGx4BV