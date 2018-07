पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बायॉपिक जल्द ही पर्दे पर आने वाली है। शूटिंग खत्म हो चुकी है। हाल ही में फिल्म का एक फोटोशूट सामने आया है जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट नजर आ रही है। फोटो में मनमोहन सरकार के सभी मंत्री, उनकी पत्नी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद सहित कई कैबिनेट मिनिस्टर नजर आ रहे हैं।इससे पहले भी फिल्म के कई पोस्टर रिलीज किए जा चुके हैं। फिलहाल अनुपम खेर ने फिल्म का नया फोटोशूट शेयर किया है।

Introducing the entire political cast of #TheAccidentalPrimeMinister. The first of its kind motion picture from India. There are so many people behind our passionate effort. But our director @GutteVijay has really worked hard. Hope you love our labour of love.🙏@TAPMofficial pic.twitter.com/P7jeiTJXtd