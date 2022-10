Amitabh Birthday: अमिताभ को बधाई देने देर रात 'जलसा' के बाहर उमड़े प्रशंसक, महानायक ने बाहर निकल किया अभिवादन

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो चुके हैं। 11 अक्तूबर को अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। बच्चन की देशभर के अलावा विदेशों में भी बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसी बीच बॉलीवुड के महानायक को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए सोमवार देर रात मुंबई स्थित उनके आवास 'जलसा' के बाहर प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा। अमिताभ ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और आधी रात को अपने आवास से बाहर निकलकर उन्हें सरप्राइज दे दिया।

#WATCH | Actor Amitabh Bachchan surprises fans gathered outside his residence 'Jalsa' in Mumbai, as he walks out at midnight to greet them on his birthday pic.twitter.com/9iijjaWRoi