अमीषा पटेल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गदर 2' को लेकर चर्चाओं में हैं। वहीं, एक्ट्रेस ने बीते दिन अपनी इसी फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा पर फीस न देने का आरोप लगाते हुए हर किसी को चौंका दिया था। इतना ही नहीं अनिल भी पलटवार करते हुए अमीषा की क्लास लगाते नजर आए थे। हालांकि, अब माजरा कुछ और ही नजर आ रहा है। दोनों की एक तस्वीर इंटरनेट जगत में छाई हुई है, जिसमें ये बेहद खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही एक्ट्रेस ने नोट लिख बड़ा खुलासा किया है।

अमीषा पटेल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है। इस फोटो में एक्ट्रेस और अनिल काउच पर बैठे नजर आ रहे हैं। अनिल ने अमीषा के कंधे को पकड़ा हुआ है, और दोनों खुलकर हंसते देखे जा सकते हैं। वहीं, इस फोटो को पोस्ट करते हुए अमीषा ने कैप्शन के जरिए जानकारी दी है कि उन्होंने एक पूरा दिन अनिल संग बिताया।

Spent the entire day today with ⁦@Anilsharma_dir⁩ at his office .. a director who I have known and respected for 24 years n counting now !! Enjoyed seeing KHAIRAYAT SONG With him and the entire team 💖💖🙏🏻🙏🏻👍🏻 pic.twitter.com/4VAFGOIFnk