मिर्जापुर- द मूवी: फिल्म के गाने 'शूरवीर' पर विवाद क्यों? भाजपा नेता ने जताई आपत्ति; सीबीएफसी को लिखा पत्र

भाजपा नेता बोले- 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है'

उन्होंने लिखा, 'रैपेरिया बालम के ‘शूरवीर’ गाने का ‘मिर्जापुर द मूवी’ में इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं'।

पत्र के अनुसार, इस गाने को महाराणा प्रताप से जोड़ने से गाने का असली भाव बदल सकता है और उस वीर राजा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अपमान हो सकता है।

उन्होंने आगे कहा, 'यह बहुत चिंता की बात है कि जिस गाने को महाराणा प्रताप जी की वीरता और साहस को सम्मान देने के लिए बनाया और गाया गया था, उसके बोल और भाव को फिल्म में अभिनेताओं द्वारा निभाए गए किरदारों से जोड़ा गया है। एक शूरवीर (योद्धा) के चरित्र और मूल्यों और एक गैंगस्टर के चरित्र और मूल्यों के बीच स्पष्ट अंतर होता है। बहादुरी, त्याग, धर्म, आत्म-सम्मान और मातृभूमि के प्रति समर्पण जैसे मूल्यों को अपराध, हिंसा और गैंगस्टर संस्कृति से जोड़कर दिखाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है'।