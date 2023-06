रणवीर सिंह और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म को लेकर फैंस के लिए खास अपडेट है। फिल्म का पहला गाना 'तुम क्या मिले' कल रिलीज होगा। धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी साझा की गई है।

We heard you!

The dreamy love song that’s got everyone crooning is about to completely serenade you into the new era! Get ready for the dream team to make you fall in love!🫶🏼

#TumKyaMile song - OUT TOMORROW!#RockyAurRaniKiiPremKahaani #RRKPK pic.twitter.com/Hx3UyXAWEv