कृष्ण जन्माष्टमी: कृष्ण की लीला दर्शाती सात मशहूर फिल्में और शोज; सर्वदमन बनर्जी से लेकर अक्षय कुमार तक आए नजर

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान के उस नटखट रूप को याद करते हैं जब वह गोकुल में थे। ऐसी कई फिल्में और खासतौर पर कई एनिमेटेड शोज बने जिनमें कहीं न कहीं बाल गोपाल की महिमा को दिखाया गया है। आज जन्माष्टमी के मौके पर जानिए ऐसी सात फिल्मों और शोज के बारे में जिनके जरिए कृष्ण की लीलाएं परदे पर दिखाई गईं।