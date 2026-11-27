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रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल्म को रिलीज के समय भले ही उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन वर्षों बाद फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। विज्ञापन



फिल्म के डायलॉग, किरदार और कहानी आज भी लोगों को अपनी जिंदगी से जोड़ने का मौका देते हैं। अब फिल्म के 11 साल पूरे होने पर निर्देशक इम्तियाज अली ने भी इसके सफर और दर्शकों से मिले प्यार पर खुलकर बात की है। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल्म को रिलीज के समय भले ही उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन वर्षों बाद फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है।फिल्म के डायलॉग, किरदार और कहानी आज भी लोगों को अपनी जिंदगी से जोड़ने का मौका देते हैं। अब फिल्म के 11 साल पूरे होने पर निर्देशक इम्तियाज अली ने भी इसके सफर और दर्शकों से मिले प्यार पर खुलकर बात की है। विज्ञापन विज्ञापन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो रिलीज के वक्त भले ही दर्शकों के बीच खास कमाल न दिखा पाएं, लेकिन वक्त के साथ उनकी कहानी लोगों के दिलों में उतरने लगती है। ऐसी ही फिल्मों में इम्तियाज अली की 'तमाशा' भी शामिल है।

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क्या बोले इम्तियाज अली?

हाल ही में गलाटा प्लस को दिए इंटरव्यू में इम्तियाज से पूछा गया कि इतने वर्षों बाद भी 'तमाशा' को दर्शकों का प्यार मिलना और लोग फिल्म से जुड़कर अपनी जिंदगी के फैसलों तक में इसका जिक्र करना, उन्हें कैसा लगता है।



इस पर निर्देशक ने माना कि फिल्म शायद थोड़ी जटिल थी और दर्शकों को इसकी कहानी समझने और उससे जुड़ने में वक्त लगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फिल्म को ज्यादा सॉफिस्टिकेटेड बनाने की कोशिश में शायद वह इसे दर्शकों के लिए थोड़ा मुश्किल बना बैठे।

इम्तियाज ने 'तमाशा' की असफलता से ली सीख

इम्तियाज ने कहा कि उन्हें लगता है किसी फिल्म को वही मिलता है, जिसकी वह हकदार होती है। उन्होंने खुशी जताई कि समय के साथ दर्शक 'तमाशा' को समझ रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं और उससे अपनी जिंदगी को जोड़ रहे हैं।



हालांकि, निर्देशक इस प्यार को सिर्फ अपनी उपलब्धि नहीं मानते, बल्कि इसे सीख के तौर पर भी देखते हैं। उनका कहना है कि 'तमाशा' से मिली सीख के बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को इस तरह बनाने की कोशिश की, ताकि कहानी में गहराई भी हो और वह शुरुआत से ही दर्शकों के लिए सहज और सुलभ भी रहे।