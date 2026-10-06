फैक्ट चेक: क्या सच में मुंबई छोड़ रहे यामी गौतम और आदित्य धर? जानें क्या है हिमाचल में बसने वाली खबर का सच

बीते दिनों से निर्देशक आदित्य धर और यामी गौतम के हिमाचल प्रदेश में स्थायी रूप से बसने की अफवाहें सोशल मीडिया में तेजी से फैल रही हैं। मगर आदित्य की टीम के सदस्य ने इस पर स्थिति साफ की है। जानें क्या है सच?

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क्या कहा आदित्य की टीम ने ?

सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से आदित्य धर और यामी गौतम के मुंबई छोड़ कर हिमाचल प्रदेश में बसने की खबरें आ रही थीं। मगर आदित्य की टीम एक सदस्य ने स्क्रीन से बातचीत में कहा, ‘नहीं। ये खबर कौन भेज रहा है?’ इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मीडिया से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स में आदित्य और यामी हिमाचल प्रदेश को अपना स्थायी घर बनाने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में यामी के राज्य और उनके गृहनगर से जुड़ाव को इसका कारण बताया गया था, और यह भी दावा किया गया था कि अभिनेत्री ने गोहर में 25 एकड़ जमीन के साथ एक सदी पुरानी धरोहर संपत्ति खरीदी है। मगर आदित्य की टीम ने इस रिपोर्ट्स को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है।