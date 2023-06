ओम राउत की निर्देशित फिल्म ‘आदिपुरुष’ आज देशभर में रिलीज हो चुकी है। एक तरफ तो फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं, दूसरी तरफ नेपाल में फिल्म को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। इसे देखते हुए नेपाल में ‘आदिपुरुष’ की स्क्रीनिंग और रिलीज डेट भी टल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है।

नेपाल में आदिपुरुष को लेकर हुआ बवाल

काठमांडू के मेयर बालेन शाह द्वारा गुरुवार को फिल्म में संवाद की एक पंक्ति पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें सीता को 'भारत की बेटी' के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘सीता को नेपाल की बेटी माना जाता है और कहा कि निर्माताओं के पास इस लाइन को बदलने के लिए तीन दिन का समय है, अगर वे चाहते हैं कि फिल्म शेड्यूल के अनुसार रिलीज हो। इस आपत्ति के बाद से ही मेयर शाह ने हिंदी फिल्मों पर बैन लगाने की मांग भी कर ली है। अब देखना है कि मेयर शाह की यह मांग ‘आदिपरुष’ के रिलीज पर क्या असर डालती है।’

Kathmandu Metro Mayor Balen Shah regarding the recent controversial sentence in the South Indian movie "Adipurush" says, "दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने शब्द जबसम्म नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सच्चिदैन तब सम्म काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका… pic.twitter.com/kwuq6EJMEw