Salman Khan: मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले सलमान खान, गैंगस्टर बिश्नोई से मिली थी जान से मारने की धमकी

इसी सिलसिले में अब अभिनेता ने आज यानी शुक्रवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर से उनके कार्यालय में मुलाकात की। एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक अभिनेता शाम करीब चार बजे अपनी कार से मुंबई पुलिस मुख्यालय पहुंचे और फंसलकर से मुलाकात की। इस दौरान खान ने वहां संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटिल से भी मुलाकात की।





#WATCH | Maharashtra: Actor Salman Khan leaves from the office of Mumbai Commissioner of Police Vivek Phansalkar pic.twitter.com/1NsJ2T375a