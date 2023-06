फिल्म '72 हूरें' चर्चा में है। आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। हालांकि, ट्रेलर को डिजिटल माध्यम से जारी किया गया है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से इंकार कर दिया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा '72 हूरें' के ट्रेलर को सर्टिफिकेट न दिए जाने से इस फिल्म के निर्माता अशोक पंडित काफी नाराज हैं। हाल ही में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने सीबीएफसी पर जमकर गुस्सा निकाला है।

#WATCH | Bollywood filmmaker Ashoke Pandit speaks on CBFC (Central Board of Film Certification) allegedly refusing to give a certificate to the trailer of his upcoming film '72 Hoorain' pic.twitter.com/qL71sPkrIs