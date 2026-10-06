बिग बॉस 20: क्या गर्लफ्रेंड काश्वी को भूल गए स्काउट? शो में लव गिल के करीब होते देख नेटिजंस ने सुनाई खरी-खरी

नेटिजंस ने लगाई स्काउट की क्लास

स्काउट ने काश्वी के साथ रिश्ते में होने के बावजूद लव गिल के लिए कन्फ्यूज्ड फीलिंग्स होने की बात मानकर लोगों को नाराज कर दिया है। सलमान खान के शो में चल रहे नए ड्रामे के बीच इंटरनेट यूजर्स गुस्से में हैं। कुछ नेटिजंस ने स्काउट की आलोचना करते हुए उन्हें याद दिलाया कि वे किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। एक यूजर ने लिखा, 'किसी भी लड़की को यह नहीं देखना चाहिए कि उसका पार्टनर नेशनल टीवी पर किसी और के लिए भावनाएं महसूस कर रहा है'। एक यूजर्स सीजेपी आंदोलन के वायरल स्लोगन की तर्ज पर विरोध करते दिखे। एक यूजर ने लिखा, 'एक सुट्टा दो चाय, स्काउट और यंग जैसे मर्दजात हाय हाय'।



