बिग बॉस 20: रीति तिवारी के परिवार का एकम बावा पर बड़ा पलटवार, ‘सौतेले पिता’ के दावे पर भेजा कानूनी नोटिस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दरअसल, हाल ही में ‘बिग बॉस 20’ के घर में रीति ने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनके पिता और अभिनेता-राजनेता मनोज तिवारी उन्हें हर महीने करीब 20 से 25 हजार रुपये देते थे।रीति ने यह भी बताया था कि एक समय ऐसा था जब उन्होंने दो 10 रुपये के वड़ा पाव खाकर दिन गुजारा था। उन्होंने अपने माता-पिता के तलाक के बाद के दिनों के बारे में भी बात की थी।रीति के इन दावों के बाद एकम बावा ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए और उनकी बातों पर सवाल उठाए। एक वीडियो में उन्होंने रीति के महंगे हैंडबैग, लग्जरी गाड़ियों और प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हुए पूछा कि ये सब हर महीने 25 हजार रुपये मिलने की बात से कैसे मेल खाते हैं।एकम ने रीति के कथित बिजनेस और मुंबई की प्रॉपर्टीज को लेकर भी सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने रीति की मां के साथ अपने कथित रिश्ते और शादी को लेकर भी बात की। इसके बाद शेयर किए गए एक और वीडियो में एकम बावा ने दावा किया कि रीति और उनकी मां ने उन्हें ‘टॉर्चर’ किया था।