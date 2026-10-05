बिग बॉस 20: अमन गांधी बने उदिति के 'पर्सनल असिस्टेंट'! इस बार किस-किस घरवाले पर पड़ेंगे नॉमिनेशन के पंच?

माही और काजी ने दिया अमन को 'पीए' का टैग

'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा किया गया है। इसमें माही विज और काजी तौकीर आपस में बात करते दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों कहते हैं कि अमन तो यहां उदिति के पीआर बनकर आए हैं।



माही ने उतारी किसकी नकल?

माही कहती हैं, 'अमन तो पीआर बनकर आया है न उदिति का'। इस पर काजी ने कहा, 'वही ठीक है। पीए (पर्सनल असिस्टेंट) भी। असिस्टेंट भी वही। वही तो हो रहा है अभी। उदिति ने बोला कि दुनिया गोल नहीं है तो दुनिया गोल नहीं है'। इसके बाद माही ने उदिति की एक्टिंग करके दिखाई।

