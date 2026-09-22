बिग बॉस 20: 'किसी के कैरेक्टर...', आसिफ खान संग लव गिल की बढ़ती नजदीकियों पर उठे सवाल, पत्नी ने कह दी यह बात

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इसके बाद पहले वीकेंड का बार में उन्हें इसके लिए सलमान खान से डांट भी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर आसिफ खान और शो की दूसरी कंटेस्टेंट लव गिल के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद कुछ दर्शकों ने एक शादीशुदा आदमी के तौर पर उनकी सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। अब इन सबके बीच आसिफ की पत्नी जेबा उनके बचाव में आई हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। विज्ञापन 'पंचायत' फेम अभिनेता आसिफ खान इन दिनों टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। शो में आने के बाद से ही वह अपने व्यवहार की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कई बार उन्हें घर के अंदर अमन गांधी से झगड़ते हुए देखा गया, तो कई बार वह शो पर पक्षपाती होने का आरोप लगाते नजर आए।

क्या बोलीं आसिफ की पत्नी जेबा?

आसिफ की पत्नी ने अभिनेता के कैरेक्टर और 'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट लव गिल के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर हो रही चर्चा के बीच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। जेबा ने लिखा, 'आसिफ की पत्नी होने के नाते, मुझे लगता है कि यह बात एक बार दिल से और साफ-साफ कहनी चाहिए। जो लोग उनके बारे में अलग तरह की बातें फैला रहे हैं। मैं खास तौर पर शो के कुछ पलों और उनकी वजह से हमारी शादी पर उठ रहे सवालों के बारे में बात कर रही हूं। प्लीज, सोशल मीडिया पर चल रही कुछ क्लिप्स के बजाय 24*7 लाइव फ़ीड देखें।'



पोस्ट में आगे लिखा, 'आप देखेंगे कि वह मेरे, हमारी जिंदगी और हमारे रिश्ते के बारे में कितनी बार बात करते हैं। आप उस पति को और बेहतर ढंग से जान पाएंगे जिसे मैं जानती हूं। कुछ सेकंड की क्लिप्स में वह सब नहीं दिख सकता। हमारा रिश्ता मजबूत है, हमारी समझ गहरी है और यहां कुछ भी समझाने या सही साबित करने की जरूरत नहीं है। अंदर हर कोई अपना गेम खेल रहा है। उन्हें खेलने दें। लेकिन प्लीज, इस गेम के आधार पर किसी के कैरेक्टर या शादी के बारे में कोई राय न बनाएं। इसलिए जो लोग भी देख रहे हैं वह आसिफ को देखें, उनके सफर को देखें, उस इंसान को खुद समझें और वह असल में जैसे हैं, वैसे ही उन्हें सपोर्ट करें। कुछ क्लिप्स से कहानी तो बन सकती है, लेकिन वे सच को बदल नहीं सकतीं।'

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