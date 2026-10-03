पवन सिंह का नया गाना माई: मां की ममता और बेशुमार प्यार..., इमोशनल कर देगा पावर स्टार का यह भोजपुरी सॉन्ग

क्या पवन सिंह की मां की तबीयत खराब है?

पवन सिंह के इस गाने पर नेटिजंस प्यार लुटा रहे हैं। रिलीज के दो घंटे के अंदर ही इस गाने के व्यूज एक लाख पार कर गए हैं। कमेंट बॉक्स में जहां यूजर्स गाने की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसा भी लिखा है, जिससे उनके फैंस की चिंता बढ़ गई है। कुछ यूजर्स का कहना है कि पवन सिंह की मां की तबीयत खराब है। पावर स्टार के फैंस उनकी मां के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।



