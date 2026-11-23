अभिनेत्री ने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'प्राइवेट बीच पर गुलाबी प्यार।' मोनालिसा की तस्वीरों पर कई फैन ने कमेंट किए हैं। कुछ फैन ने उन्हें बहुत खूबसूरत बताया है। कई यूजर्स ने उन्हें बहुत क्यूट कहा है। एक यूजर ने लिखा 'पूरे दिन कोहराम मचाने के बाद।' एक और यूजर ने लिखा 'आप हमेशा मेरी पसंदीदा अभिनेत्री रहेंगी।'