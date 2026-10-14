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मोनालिसा: 'आप इससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं...', नवरात्रि में भोजपुरी अभिनेत्री ने दिया पावरफुल रिमाइंडर

Wed, 14 Oct 2026 05:05 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Wed, 14 Oct 2026 05:05 PM IST
सार

Monalisa Photos: भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने एक पावरफुल मैसेज दिया है।

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Bhojpuri Actress monalisa aka Antara Biswas shares her photos in Traditional Look with Motivational Caption
मोनालिसा - फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa

विस्तार
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शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। श्रद्धालु माता रानी की भक्ति में लीन हैं। इन दिनों गरबा भी खेला जाता है। इंडस्ट्री में भी इन पावन दिनों में खूब रौनक देखी जाती है। भोजपुरी अदाकारा मोनालिसा ने अपनी कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। 

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Bhojpuri Actress monalisa aka Antara Biswas shares her photos in Traditional Look with Motivational Caption
मोनालिसा - फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa

मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने अपनी कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। मोनालिसा साड़ी में ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने इसके साथ हैवी ज्वैलरी पहनी है।

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Bhojpuri Actress monalisa aka Antara Biswas shares her photos in Traditional Look with Motivational Caption
मोनालिसा - फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa

तस्वीरों के साथ मोनालिसा ने फैंस को एक खास मैसेज दिया है। अभिनेत्री ने कैप्शन लिखा है, 'नवरात्रि। नौ रातें...एक जरूरी बात, जो याद रखनी चाहिए। आप जिस दौर, जिस समय से गुजर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं'।
 

 

 

 

 

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Bhojpuri Actress monalisa aka Antara Biswas shares her photos in Traditional Look with Motivational Caption
मोनालिसा - फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa

पिंक और ग्रीन कलर की साड़ी में मोनालिसा हंसती-मुस्कुराती हुई पोज दे रही हैं। वे अपना मेकअप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री के लिबास की फैंस तारीफ कर रहे हैं।

Bhojpuri Actress monalisa aka Antara Biswas shares her photos in Traditional Look with Motivational Caption
मोनालिसा - फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa

मोनालिसा भोजपुरी सिनेमा जगत की चर्चित एक्ट्रेस हैं। उनका असली नाम अंतरा बिस्वास है। फिल्मों के अलावा वे कई टीवी शो का हिस्सा भी रही हैं। 
 

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