मोनालिसा: 'आप इससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं...', नवरात्रि में भोजपुरी अभिनेत्री ने दिया पावरफुल रिमाइंडर

शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। श्रद्धालु माता रानी की भक्ति में लीन हैं। इन दिनों गरबा भी खेला जाता है। इंडस्ट्री में भी इन पावन दिनों में खूब रौनक देखी जाती है। भोजपुरी अदाकारा मोनालिसा ने अपनी कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं।

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