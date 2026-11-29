{"_id":"6b0bf41e36c958f53006041d","slug":"pawan-singh-bhojpuri-power-star-announces-devering-ties-with-his-family-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पवन सिंह: 'बर्दास्त का सीमा...', पावर स्टार ने किया परिवार से रिश्ता खत्म करने का ऐलान, मां के लिए कही ये बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सभी को चौंका दिया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने परिवार और खानदान से रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। रविवार को अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मां और भाई की एक तस्वीर शेयर करते हुए भावुक कर देने वाला नोट लिखा।

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पवन सिंह ने कही ये बात

फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए गए पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा, 'जब घर के चक्कर में पड़ जलें आदमी सब वेद शास्त्र भूल जलें आदमी। बर्दास्त का सीमा पार होने के बाद बहुत दुखी होके पोस्ट कर रहा हूं और आप सभी भोजपुरिया समाज से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं और बता रहा हूं कि मेरा मेरे पूरे परिवार से और खानदान से आज और अभी से कोई रिश्ता नहीं है। हां, जो मुझे पैदा हुआ है मेरी मां और मेरा सबसे बड़ा भाई रानू सिंह उसके लिए जब तक जिंदा हूं, जान हाजिर है। आप सबके परिवार का एक छोटा सा सदस्य पवन सिंह।'

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