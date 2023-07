Follow Us

सलमान खान के जरिए होस्ट किया जाने वाला रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। फैंस इस शो को बेशुमार प्यार दे रहे हैं, यही कारण रहा कि बीते दिन इसके फिनाले को निर्धारित समय से दो सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया। वहीं, लेटेस्ट 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई है। इनमें एक नाम सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मनीषा रानी का भी शामिल है। मनीषा को डांट पड़ने से पूरा घर दंग रह गया।

'वीकेंड का वार' एपिसोड की शुरुआत सलमान खान ने कंटेस्टेंट जिया शंकर की क्लास लगाने से की। सलमान ने जिया के जरिए एल्विश यादव को पानी में हैंडवॉश मिलाकर दिए जाने की आलोचना की। साथ ही होस्ट ने एक्ट्रेस को डांट लगाते हुए यह तक कह दिया कि उन्होंने एल्विश के विश्वास का मजाक उड़ाया और बेशर्मी से इस पर हंसीं भी। सलमान ने जिया को एल्विश से माफी तक मांगने को कहा।

#SalmanKhan blasts on #JiyaShankar for soap matter with #ElvishYadav pic.twitter.com/0iklquDJUj