{"_id":"6ab62b567d3c28ea92012bed","slug":"avengers-endgame-encore-marvel-add-four-new-scenes-lead-up-to-doomsday-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एवेंजर्स एंडगेम एनकोर: री-रिलीज वर्जन में मार्वल ने जोड़े यह चार नए सीन, क्या 'डूम्सडे' से जुड़े हैं इसके तार?","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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सिर्फ इतना ही नहीं, 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' 2019 में आई ब्लॉकबस्टर 'एवेंजर्स: एंडगेम' से करीब चार मिनट लंबी है। इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के मेगा-विलेन 'डॉक्टर डूम', टॉम हिडलेस्टन के 'लोकी' और मार्क रफालो के 'ब्रूस बैनर' जैसे नए कलाकार नजर आए हैं। विज्ञापन 18 दिसंबर, 2026 को 'एवेंजर्स: डूम्सडे' रिलीज होने वाली है। इससे पहले मार्वल ने 'एवेंजर्स एंडगेम' को नए नाम 'एवेंजर्स एंडगेम एन्कोर' के साथ सात साल बाद री रिलीज कर दिया है। 25 सितंबर को मूवी जैसे ही सिनेमाघरों में आई, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म के सीन भी लीक हो गए। इन सीन्स को लेकर अब कहा जा रहा है कि इसके तार 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से जुड़े हैं।

एक साल से बन रहा है हाइप

मार्वल ने 'डूम्सडे' के लिए हाइप बनाना इसकी रिलीज से एक साल पहले ही शुरू कर दिया था। इसके लिए पिछले साल 'अवतार: फायर एंड ऐश' के साथ चार छोटे टीजर दिखाए गए थे। पहले टीजर में पता चला कि स्टीव रोजर्स (क्रिस इवांस) और पैगी कार्टर (हेले एटवेल) के बेटों के बारे में बताया था। दूसरे में थॉर (क्रिस हेम्सवर्थ) और उनकी गोद ली हुई बेटी पर फोकस किया गया।



तीसरे में फॉक्स के 'एक्स-मेन' यूनिवर्स के प्रोफेसर जेवियर (पैट्रिक स्टीवर्ट), मैग्नेटो (इयान मैककेलन) और साइक्लोप्स (जेम्स मार्सडेन) को MCU में दिखाया गया। चौथे टीजर में ब्लैक पैंथर (लेटिटिया राइट) और वाकांडा के लोगों को फैंटास्टिक फोर के साथ दिखाया गया , जो अपने अलग-अलग यूनिवर्स से आए हैं।



'एंडगेम एनकोर' के ये नए सीन 'डूम्सडे' के प्रोडक्शन के दौरान शूट किए गए थे और इन्हें दो बड़ी 'एवेंजर्स' कहानियों को जोड़ने के लिए री-रिलीज में शामिल किया गया। पहले नए सीन 'एंडगेम' के अंत में स्टीव और पैगी के डांस के दौरान होता है।



ओरिजिनल फिल्म में दिखाया गया था कि स्टीव ने कैप्टन अमेरिका का कॉस्ट्यूम छोड़ दिया है। उसने अपनी ढाल सैम विल्सन (एंथनी मैकी) को दे दी है। इसके बाद स्टीव समय के पीछे व्यापारी अपनी पुरानी मुहब्बत पैगी के साथ रहने लगता है। लेकिन नए सीन में स्टीव और पैगी के घर के दरवाजे पर अचानक लौकी दस्तक देता है।

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आखिरी बार कहां देखा गया था लौकी

लौकी को आखिरी बार 'लौकी सीजन 2' के फिनाले में देखा गया था। वहां उसने पूरे मल्टीवर्स को संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन इससे पहले, लौकी टाइम वेरियंस अथॉरिटी की यूनिफॉर्म में स्टीव और पेगी से मिलने आता दिखाई देता है। शायद वह इस बारे में बात करने आया है कि कैसे स्टीव के टाइम ट्रैवल की वजह से मल्टीवर्स में एक अस्थिर ब्रांच बन गई है।



लौकी से जुड़ा एक और नया सीन 'टाइम वेरियंस अथॉरिटी में होता है। इसमें मोबियस (ओवेन विल्सन), केसी (यूजीन कॉर्डेरो), ओरोबोरोस (के हुई क्वान) और मिस मिनट्स (तारा स्ट्रॉन्ग) दिखाई देते हैं। उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी टकराने वाली हैं। धीरे-धीरे और भी अलग-अलग दुनिया आपस में टकराने और खत्म होने लगती हैं। आखिर में पता चलता है कि पूरा मल्टीवर्स खत्म होने की स्थिति में है।

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फिल्म में नजर आया ये सीन

क्या वे पृथ्वी फॉक्स की 'एक्स-मेन' दुनिया और मुख्य MCU दुनिया हो सकती हैं? हम पहले से ही जानते हैं कि प्रोफेसर जेवियर, मैग्नेटो, साइक्लोप्स, मिस्टिक (रेबेका रोमिजन), नाइटक्रॉलर (एलन कमिंग) और गैम्बिट (चैनिंग टैटम) MCU में आएंगे, इसलिए यह एवेंजर्स के साथ उनकी उस टक्कर की शुरुआत हो सकती है जिसकी झलक 'डूम्सडे' ट्रेलर में दिखाई गई थी। ब्रूस बैनर से जुड़ा एक और नया सीन क्रेडिट्स के दौरान दिखाया गया है। यह सीन 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में ब्रूस के पकड़े जाने के बाद का है।



इस फिल्म में ब्रूस अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और जीन ग्रे (सैडी सिंक) के दिमाग को नियंत्रित करने के बाद हल्क में बदल जाता है। स्पाइडर-मैन (टॉम हॉलैंड) हल्क को हरा देता है और ब्रूस को एक सुरक्षित मेडिकल सुविधा में ले जाया जाता है। 'एंडगेम एनकोर' के नए क्रेडिट्स में ब्रूस एक अंडरग्राउंड बैंकर में एक ऐसा स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश करता है, जिससे वह हल्क में शामिल होकर खुद को रोक सके।



तभी डॉक्टर डूम, ब्रूस की फैसिलिटी में घुस आता है। ब्रूस फिर हल्क की जगह लेता है और डॉक्टर डूम का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि, इसके बाद क्या होता है, यह नहीं दिखाया गया। क्या इसका मतलब है कि ब्रूस या हल्क 'डूम्सडे' में वापस आएगा? क्या वह डॉक्टर डूम के कंट्रोल में होगा? इन सवालों का जवाब अभी नहीं दिया गया है।

क्या है चौथा सीन?

आखिरी नया सीन क्रेडिट्स के बिल्कुल अंत में आता है। ओरिजिनल 'एंडगेम' के आखिरी पलों में एक रहस्यमयी धातु के टकराने जैसी आवाज सुनाई दी थी। उस समय फैंस ने पहचान लिया था कि यह आवाज 'आयरन मैन' में टोनी स्टार्क के अपना आर्मर बनाने के दौरान आने वाली आवाज थी।



अब नए सीन में डॉक्टर डूम को अपना धातु का मास्क बनाते हुए दिखाया गया है। इस दौरान वही आवाज फिर सुनाई देती है। यह सीन इस बात की ओर इशारा करता है कि डॉक्टर डूम और आयरन मैन का किरदार रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही निभा रहे हैं, इसलिए दोनों की शुरुआत को एक-दूसरे से जोड़ा जा सकता है।