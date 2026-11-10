Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan And His Wife Anna Konidala Announced Separation

पवन कल्याण का तीसरा तलाक: फिल्म के सेट पर हुई थी अन्ना से मुलाकात, दो साल बाद शादी; पढ़ें कैसी थी लव स्टोरी?

Tue, 10 Nov 2026 08:01 AM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Tue, 10 Nov 2026 08:01 AM IST
सार

  • पवन कल्याण और अन्ना कोनिडाला शादी के 13 साल बाद अलग हो गए हैं।
  • अन्ना और पवन कल्याण की पहली मुलाकात फिल्म 'तीन मार' के सेट पर हुई थी।
  • करीब दो साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी की थी।

विज्ञापन
Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan And His Wife Anna Konidala Announced Separation
पवन कल्याण और अन्ना कोनिडाला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

साउथ सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडाला शादी के 13 साल बाद एक-दूसरे से अलग हो गए हैं। दोनों ने सोमवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से जारी एक बयान के मुताबिक, यह फैसला आपसी समझ और सम्मान के साथ लिया गया।
विज्ञापन
Trending Videos

Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan And His Wife Anna Konidala Announced Separation
पवन कल्याण, अन्ना कोनिडाला - फोटो : इंस्टाग्राम@anna.konidala
बयान में लिखी गई ये बात
जॉइंट स्टेटमेंट में पवन कल्याण और अन्ना ने कहा, 'अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा साथ बिताने के बाद हमने आपसी समझ और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया है। भले ही हमारी शादी खत्म हो गई है, लेकिन हम अच्छे दोस्त और अपने बच्चों के जिम्मेदार माता-पिता बने रहेंगे। हमारे बच्चों की खुशी और उनकी भलाई हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी।'

दोनों ने आगे कहा कि जिंदगी के इस निजी बदलाव के दौरान उन्हें लोगों की समझदारी, संवेदनशीलता और प्राइवेसी का सम्मान चाहिए। साथ ही, उन्होंने इस सफर में साथ देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan And His Wife Anna Konidala Announced Separation
पवन कल्याण, अन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@anna.konidala
पवन कल्याण की तीसरी पत्नी थीं अन्ना कोनिडेला
बता दें कि साल 2011 में तेलुगु फिल्म 'तीन मार' की शूटिंग के दौरान रशियन मॉडल अन्ना लेजनेवा से पवन कल्याण की मुलाकात हुई थी। अन्ना लेजनेवा रूसी मूल की हैं और उन्होंने इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाया था। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद सितंबर 2013 में दोनों ने हैदराबाद में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर ली। कपल की एक बेटी पोलेना अंजना पवनोवा और बेटा मार्क शंकर पवनोविच है।

पवन कल्याण की पहली और दूसरी पत्नी कौन?
पवन कल्याण ने पहली शादी मई 1997 में नंदिनी से शादी की और दोनों 1999 में अलग हो गए। हालांकि, दोनों का डिवोर्स 10 साल बाद 2008 में हुआ। पवन ने नंदिनी को एलिमनी के तौर पर 5 करोड़ रुपये दिए।

इसके बाद पवन कल्याण ने 2001 में फिल्म 'बद्री' की को-स्टार रेणु देसाई के साथ लिव इन में रहना शुरू किया। 2004 में दोनों के बेटे अकीरा नंदन का जन्म हुआ। जनवरी 2009 में पवन ने रेनु से अपने घर पर आर्य समाज के अनुसार शादी की। 2010 में बेटी आध्या का जन्म हुआ। 2012 में पवन और रेनु का डिवोर्स हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed