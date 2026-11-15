अमित साध: दिल्ली की जहरीली हवा देख अभिनेता का फूटा गुस्सा, लोगों को जमकर सुनाई खरी-खोटी

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उनका मानना है कि सिर्फ प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने से हालात नहीं बदलेंगे, बल्कि हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सड़कों पर कचरा फेंकने से लेकर गाड़ियों के रखरखाव तक, हमारी छोटी-छोटी आदतें भी प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं। अमित साध ने लोगों से अपील की है कि दूसरों से सवाल करने से पहले एक बार खुद के व्यवहार पर भी गौर करें। विज्ञापन दिल्ली की हवा इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच राजधानी का AQI लगातार 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में जहां एक तरफ लोग सरकार और प्रशासन से प्रदूषण पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं, वहीं अभिनेता अमित साध ने इस मुद्दे पर एक अलग ही पहलू की ओर ध्यान दिलाया है।

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क्या बोले अमित साध?

दरअसल, अमित साध बिजनेस रियलिटी शो 'शुभ लाभ' के ट्रेलर लॉन्च के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दिल्ली के बढ़ते AQI और प्रदूषण पर अपनी बात रखी। 'ब्रीद: इनटू द शैडोज' के अभिनेता ने कहा कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन नागरिकों को भी अपने स्तर पर बदलाव लाने की जरूरत है।



अमित साध ने कहा, 'आज जो हालात हैं, उन्हें हर कोई देख सकता है। हम हमेशा प्रशासन से उम्मीद करते हैं और प्रशासन भी अपना काम करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम सभी को अपनी सोच और आदतों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए कि वह वास्तव में क्या कर रहा है।'



उन्होंने आगे कहा, 'क्या हम सड़कों और दीवारों पर पान थूककर गंदगी नहीं फैलाते? क्या हमें चलती गाड़ियों से रैपर और कचरा बाहर फेंकना चाहिए? हम लापरवाही से टॉफी के रैपर तक सड़क पर फेंक देते हैं। प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने देश की खूबसूरती और इमारतों को खराब करते हैं। क्या हम अपनी गाड़ियों की समय पर सर्विसिंग भी कराते हैं? आखिर हम कर क्या रहे हैं?'

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